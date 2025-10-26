Мобілізація жінок в Україні: на яких посадах можна служити в ЗСУ

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Жінки за власним бажанням можуть вступити до лав Сил оборони.

Які вакансії доступні для жінок у війську – повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр рекрутингу сил ТРО ЗСУ.

На яких посадах можуть служити жінки у ЗСУ?

На фронті жінки можуть обіймати посаду бухгалтера, діловода, медика, медичної сестри або фельдшера, кухаря, IT-спеціаліста, психологині, юриста тощо.

Окрім цього, є багато бойових посад, на яких жінкам вдається максимально реалізувати свої здібності: оператор БпЛА (різних видів дронів – від fpv до "великого крила"), аеророзвідник, оператор радіолокаційної станції, бойовий медик чи оператор РЕБ.

Однак варто зазначити, що зарахуванню у підрозділ передує навчання – як загальне, так і фахове згідно з обраною посадою. Для того, щоб приєднатися до ЗСУ, жінці потрібно пройти співбесіду з рекрутером, який запитає у кандидатки про освіту та професійні навички, стан здоров’я, сімейний стан та наявність дітей, посаду в ЗСУ, яка зацікавила, та про готовність доєднатися до війська.

Також для працевлаштування необхідно надати перелік документів, а саме висновок ВЛК про придатність до служби, витяги з Дії про місце реєстрації та про відсутність судимостей, сертифікат нарколога та психіатра, дипломи та атестати, які підтверджують рівень освіти, копії свідоцтва про шлюб, про народження та свідоцтво про народження дітей (якщо є).

Головна різниця від працевлаштування у цивільну компанію, заклад чи підприємство – це наявність обов’язкової базової загальновійськової підготовки. Курс БЗВП триває від 30 до 49 діб в залежно від ступеня придатності кандидата на військову службу.

Мобілізація жінок в Україні: що варто знати?