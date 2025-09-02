Про мобілізацію жінок та чи будуть зміни у вересні, розповідає 24 Канал.

Дивіться також 12 категорій українців, яких не мобілізують у вересні 2025 року

Мобілізація жінок: чи є зміни?

Наразі в Україні лише одна категорія жінок може йти воювати – добровольці.

Охочі підписати контракт жінки повинні будуть служити до кінця війни або підписання закону про демобілізацію.

Потрапити на фронт жінка може лише після проходження ЛКК та за відсутності захворювань. Вона має право самостійно обрати для себе військову спеціальність згідно з її навичками та освітою.

Жодних інших змін щодо мобілізації жінок не планується, зокрема, й щодо жінок-медиків усіх лікарських спеціальностей, а також медсестер, акушерок, фармацевтів, стоматологів.

Однак, жінки-медики зобов'язані стати на військовий облік та повідомляти про зміни особової інформації до ТЦК. У разі порушення правил обліку, можливий штраф.

Чи можуть жінки виїжджати за кордон?