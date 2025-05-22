Жінки також можуть добровільно вступити до лав ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки Марини Бекало ТСН.

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Чи планують мобілізувати жінок у 2025 році

За словами адвокатки, відповідно до законодавства, проходження жінками базової загальновійськової підготовки розпочнеться з серпня 2025 року та є добровільним.

Вона пояснює, що якщо жінка добровільно вирішила вступити на військову службу, їй потрібно стати на військовий облік в ТЦК та СП, пройти військово-лікарську комісію, отримати військово-облікову спеціальність згідно з отриманою цивільною професією та підписати контракт на проходження військової служби.

У такому випадку жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах з чоловіками. Експертка підкреслила, що йдеться лише про вільний вибір жінок в питаннях проходження військової служби. Вона додала, що наразі немає жодних проєктів, які б стосувалися їхньої примусової мобілізації.

Можливо зміни будуть стосуватися також примусової мобілізації жінок за певними спеціальностями, можливо програми будуть включати лише обов’язкове проходження курсів з надання медичної допомоги, цивільної оборони, проведення інформаційних заходів в закладах освіти тощо. Поки що інформації немає, які саме зміни ми маємо очікувати,

– каже Бекало.

Водночас вона зазначає, що мобілізацією можна вважати не лише призов на військову службу в армію для виконання обов’язку в бойових підрозділах, а й виконання робіт із забезпечення оборони держави, зокрема роботи на оборонних підприємствах чи стратегічних об’єктах.

За словами адвокатки, мобілізація жінок для виконання військового обов’язку є юридично можливою. Проте для цього потрібно внести деякі поправки до профільного законодавства.