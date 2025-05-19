Про це 24 Каналу розповіли снайпери, військовослужбовці ЗСУ Кирило та Данило Яковлеви, зауваживши, що українська армія потребує фахівців у тилові посади, саме їх можуть зайняти жінки. Ба більше, вони б не мали проходити довгий процес підготовки та навчання, як чоловіки.

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За якої умови треба мобілізувати жінок

На думку снайперів, мобілізація жінок може бути лише добровільної. Вони б могли займатись забезпеченням, саме в цій сфері українській армії не вистачає людей. Жінки могли б бути кухарями, спеціалістками з SMM, фотографами, бухгалтерами, економістами, логістами, а також займатись службовими розслідуваннями.

Дівчата можуть працювати в штабах S1, S2, S3 (займаються персоналом, медичними питаннями та розвідкою – 24 Канал),

– зауважив Кирило.

Данило зазначив, що 80% волонтерів – це саме жінки, які швидко знаходять усе, що потрібно війську. Вони також можуть служити та робити ту ж саму роботу, але вже з гарантіями та заробітною платнею. За його словами, багато жінок мають бажання служити, але для них поки не створили якісні умови.

Зробіть контракт на рік чи два. Щоб це було зрозуміло, щоб вона не приходила в якусь "кабалу", тобто мобілізовувати не як чоловіків,

– наголосив Кирило.

Данило пояснив, що якщо жінка, наприклад, хоче бути відеографом, їй не потрібно проходити БЗВП та 3 місяці пробути на полігоні.

"Вона за цей час втратить мотивацію і не буде вже хотіти у військо. Якщо вона хоче – дайте їй можливість зробити це без цього. Ми розуміємо, що вона не буде воювати з автоматом", – сказав він.

Снайпери додали, що люди, які приходять в армії та хочуть служити на тилових посадах – справді мають бути професіоналами справи. Адже в іншому випадку, звільнити їх не можна, а вони виконуватимуть свою роботу неякісно.

Нагадаймо, що лише жінки з медичною освітою мають повідомити про це ТЦК. Однак до кінця 2026 року вони можуть працювати як невійськовозобов'язані, якщо не стоять на обліку.