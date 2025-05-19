Об этом 24 Каналу рассказали снайперы, военнослужащие ВСУ Кирилл и Даниил Яковлевы, отметив, что украинская армия нуждается в специалистах в тыловые должности, именно их могут занять женщины. Более того, они бы не должны были проходить долгий процесс подготовки и обучения, как мужчины.

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При каком условии надо мобилизовать женщин

По мнению снайперов, мобилизация женщин может быть только добровольной. Они могли бы заниматься обеспечением, именно в этой сфере украинской армии не хватает людей. Женщины могли бы быть поварами, специалистами по SMM, фотографами, бухгалтерами, экономистами, логистами, а также заниматься служебными расследованиями.

Девушки могут работать в штабах S1, S2, S3 (занимаются персоналом, медицинскими вопросами и разведкой – 24 Канал),

– отметил Кирилл.

Даниил отметил, что 80% волонтеров – это именно женщины, которые быстро находят все, что нужно армии. Они также могут служить и делать ту же работу, но уже с гарантиями и заработной платой. По его словам, много женщин хотят служить, но для них пока не создали качественные условия.

Сделайте контракт на год или два. Чтобы это было понятно, чтобы она не приходила в какую-то "кабалу", то есть мобилизовать не как мужчин,

– подчеркнул Кирилл.

Даниил объяснил, что если женщина, например, хочет быть видеографом, ей не нужно проходить БЗВП и 3 месяца пробыть на полигоне.

"Она за это время потеряет мотивацию и не будет уже хотеть в армию. Если она хочет – дайте ей возможность сделать это без этого. Мы понимаем, что она не будет воевать с автоматом", – сказал он.

Снайперы добавили, что люди, которые приходят в армию и хотят служить на тыловых должностях – действительно должны быть профессионалами дела. Ведь в противном случае, уволить их нельзя, а они будут выполнять свою работу некачественно.

Напомним, что только женщины с медицинским образованием должны сообщить об этом ТЦК. Однако до конца 2026 года они могут работать как невоеннообязанные, если не стоят на учете.