Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление секретаря Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

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Могут ли мобилизовать женщин

Роман Костенко объяснил, что вопрос мобилизации женщин в парламентском комитете не рассматривался.

Эта тема не рассматривалась у нас в комитете... Мы уже приняли закон. Я думаю, мы на этом поставили точку,

– сказал нардеп на брифинге.

Костенко добавил, что, в соответствии с украинским законодательством, женщины могут быть призваны в армию по собственному желанию.

Важно! С 1 октября 2023 года в Украине женщины, которые имеют медицинское и фармацевтическое образование, стали на воинский учет. В то же время стоит отметить, что это не приравнивалось к мобилизации.

Напомним, в январе 2025 года Владимир Зеленский подписал документ с изменениями в закон, где, в частности, уточнялись нормы по воинскому учету женщин, которые хотят пройти базовую военную подготовку по собственному желанию. По новым правилам, их должны были по личному согласию ставить на воинский учет призывников, а после базовой подготовки – зачислять в воинский учет военнообязанных.