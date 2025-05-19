Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Смотрите также Юристы объяснили, что может грозить украинцам за отказ от повестки

Какие изменения касаются ограниченно годных

Так, военнообязанные, которые были ранее признаны ограниченно годными или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок от 6 до 12 месяцев в соответствии с заключением ВВК, в случае окончания срока действия справки ВВК, и которые обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности.

Кроме того, на медицинский осмотр направляются и военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр с целью определения их пригодности к военной службе (за исключением лиц с инвалидностью).

Лица, которые не проходили медицинский осмотр, или у которых закончился срок действия решения о годности к военной службе, или которые были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медосмотр с целью определения их пригодности к военной службе (за исключением лиц с инвалидностью) направляются на ВВК.

Важно, что постановление ВВК о степени годности военнообязанного к военной службе действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра.

Важно, что граждане 25-60 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр.