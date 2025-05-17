Повторную военно-врачебную комиссию должны пройти граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые по результатам предыдущих медицинских осмотров были признаны ограниченно годными к военной службе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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По какому механизму будет происходить

Соответствующее требование предусмотрено Законом Украины "О внесении изменения в пункт 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" от 12.02.2025 № 4235-IX.

В то же время лица с инвалидностью любой группы не подлежат повторному прохождению ВВК на основании этого требования.

Прохождение повторной ВВК будет происходить по следующему механизму:

Военнообязанные имеют возможность самостоятельно получить направление на прохождение ВВК от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

Они могут самостоятельно взять направление на ВВК через электронную систему Резерв +.

За направлением нужно обратиться в военно-врачебную комиссию, определенной ТЦК и СП. Например, в военном госпитале или в другом учреждении здравоохранения.

Военнообязанным необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, военно-учетные документы, медицинскую документацию (при наличии), результаты предыдущих медицинских обследований.

Врачи-специалисты проведут повторный медицинский осмотр, чтобы определить пригодности к военной службе по обновленным требованиям. По результатам осмотра будет предоставлено новое заключение ВВК о пригодности или непригодности к военной службе.

Какие последствия

В случае невыполнения требований закона о повторном прохождении медицинского осмотра эту категорию военнообязанных ждут следующие последствия:

ТЦК и СП будут подавать соответствующие обращения в Национальную полицию Украины о совершении военнообязанными административного правонарушения путем электронного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и единой информационной системой Министерства внутренних дел Украины;

работники полиции на основании обращений ТЦК и СП будут осуществлять административные задержания и доставки военнообязанных граждан в ближайшие районные (городские) ТЦК и СП;

доставленные граждане будут подлежать привлечению к административной ответственности, а также будут направляться для прохождения медицинского осмотра, в том числе и после определенного законом срока прохождения медицинского осмотра.

Министерство обороны Украины напоминает, что нарушение военнообязанными порядка воинского учета в особый период влечет за собой административную ответственность в соответствии со ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Поэтому в ведомстве призвали военнообязанных с ограниченной пригодностью "ответственно отнестись к этому требованию и своевременно пройти повторный медицинский осмотр".

Напомним, что в обновлении приложения Резерв+ появились две новые отсрочки – для людей с временной непригодностью по результатам ВВК и для семей, где жена или муж – военные и у них есть ребенок до 18 лет.

В Минобороны объяснили, что для оформления отсрочки нужно нажать на три точки на главном экране приложения Резерв +, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию и впоследствии поступит уведомление с результатом.