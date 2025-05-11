Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Чи можлива мобілізація жінок в Україні

Згідно з чинним законодавством, проходження жінками як базової загальновійськової підготовки, яка розпочнеться з серпня 2025 року, так і військової служби є добровільним.

Якщо жінка добровільно вирішує вступити на військову службу, вона має стати на військовий облік у ТЦК та СП, пройти ВЛК для визначення придатності, отримати військово-облікову спеціальність відповідно до своєї цивільної професії та укласти контракт на проходження служби.

У такому випадку жінки виконують військовий обов'язок на рівних умовах із чоловіками, з урахуванням законодавчих норм щодо охорони материнства та дитинства, а також недопущення дискримінації за ознакою статі.

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що наразі йдеться лише про вільний вибір жінок в питаннях проходження військової служби. Юристка додала, що ніхто досі не бачив конкретних законопроєктів, а тому робити висновки поки зарано.

Можливо зміни будуть стосуватися також примусової мобілізації жінок за певними спеціальностями, можливо програми будуть включати лише обов'язкове проходження курсів з надання медичної допомоги, цивільної оборони, проведення інформаційних заходів в закладах освіти тощо. Поки що інформації немає, які саме зміни ми маємо очікувати,

– сказала Марина Бекало.

Важливо! За словами адвокатки, мобілізація – це не лише призов на військову службу в армію для виконання обов'язку в бойових підрозділах. Мобілізація також стосується виконання робіт із забезпечення оборони держави – роботи на оборонних підприємствах, стратегічних об'єктах тощо.

З юридичного погляду можливість примусової мобілізації жінок для виконання військового обов'язку існує, і для її реалізації необхідно внести відповідні зміни до профільного законодавства. Марина Бекало додала, що такі заходи не суперечитимуть Конституції, оскільки основний закон покладає обов'язок захисту незалежності та територіальної цілісності України на всіх громадян без винятку.