У зв'язку з цим електронне направлення можна буде сформувати без підпису керівника ТЦК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Що кажуть у Міноборони про проходження ВЛК

За даними українського Міністерства оборони, Кабмін ухвалив зміни до постанови №560 і таким чином змінив правила проходження ВЛК. Відтепер електронне направлення на військово-лікарську комісію можна отримати без підпису керівника ТЦК, якщо людина сама хоче пройти медичний огляд.

Завдяки нововведенням також посилили захист прав людей з інвалідністю під час проходження ВЛК. Варто зауважити, що працівникам територіальних центрів комплектування заборонено направляти таких осіб на комісію, вони можуть пройти огляд лише добровільно, наприклад, у випадку, якщо мають бажання проходити службу за контрактом.

Окрім цього, змінами уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку жінкам та чоловікам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Зміни, які внесені у постанови, важливі. Вони допоможуть оптимізувати та прискорити проходження ВЛК. Так люди зможуть заощадити свій час, а працівники ТЦК – зменшити кількість адміністративної роботи,

– пояснює заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, що раніше в Міноборони відповіли, чи може військово-лікарська комісія просити людину особисто віднести документи до ТЦК.