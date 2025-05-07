Все, що потрібно знати перед проходженням ВЛК та які документи варто взяти, передає 24 Канал.
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Як отримати направлення на ВЛК
Так, перш за все військовозобов'язаний повинен отримати направлення на ВЛК. Віднедавна таке направлення можна отримати онлайн через застосунок Резерв+ без необхідності особистого відвідування ТЦК.
Військовозобов'язаний, який має добровільно планує пройти медогляд, подає запит у Резерв+ для отримання електронного направлення. Протягом доби у застосунок надходить повідомлення з усією необхідною інформацією. Після отримання направлення особа може негайно звернутися до зазначеного медичного закладу та пройти ВЛК.
Результати згодом відображатимуться у військовому обліковому документі у заяві.
Які документи потрібні для ВЛК
Для проходження ВЛК необхідні надати комісії такі документи:
- направлення на ВЛК;
- медична книжка;
- посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);
- медична та службова характеристики (не є обов’язковими документами у воєнний час);
- оригінал довідки про отримання травми від військової частини (у разі отримання травми, поранення, контузії, каліцтва внаслідок бойових дій);
- засвідчена копія акту про нещасний випадок (цей документ видається не у разі отримання поранення під час бойових дій, а тільки якщо травма отримана під час проходження служби, наприклад, перелом ноги);
- посвідчення учасника бойових дій (за наявності);
- витяги з особових справ, та інші довідкові матеріали для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях (можна надати копію, але завірену відповідними посадовими особами та з печаткою в/ч).
Скільки часу дають на проходження ВЛК
Раніше військовозобов'язаному для проходження ВЛК не обмежували строки, а щоб визнати його непридатним для служби, вистачало висновків однієї комісії.
Згідно з рішенням РНБО щодо військово-лікарської комісії в ЗСУ, нині максимальний час для проходження ВЛК становить 14 днів. Цей термін можуть продовжити до одного місяця у разі необхідно більш ретельного огляду особи.
Усі військовозобов'язані під час воєнного стану мають повторно пройти комісію через рік.