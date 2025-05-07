Все, что нужно знать перед прохождением ВВК и какие документы стоит взять, передает 24 Канал.

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Как получить направление на ВВК

Так, прежде всего военнообязанный должен получить направление на ВВК. С недавних пор такое направление можно получить онлайн через приложение Резерв+ без необходимости личного посещения ТЦК.

Военнообязанный, который добровольно планирует пройти медосмотр, подает запрос в Резерв+ для получения электронного направления. В течение суток в приложение поступает сообщение со всей необходимой информацией. После получения направления лицо может немедленно обратиться в указанное медицинское учреждение и пройти ВВК.

Результаты впоследствии будут отображаться в военном учетном документе в заявлении.

Какие документы нужны для ВВК

Для прохождения ВВК необходимы предоставить комиссии следующие документы:

направление на ВВК;

медицинская книжка;

удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

медицинская и служебная характеристики (не являются обязательными документами в военное время);

оригинал справки о получении травмы от воинской части (в случае получения травмы, ранения, контузии, увечья в результате боевых действий);

заверенная копия акта о несчастном случае (этот документ выдается не в случае получения ранения во время боевых действий, а только если травма получена во время прохождения службы, например, перелом ноги);

удостоверение участника боевых действий (при наличии);

выписки из личных дел, и другие справочные материалы для военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях (можно предоставить копию, но заверенную соответствующими должностными лицами и с печатью в/ч).

Сколько времени дают на прохождение ВВК

Ранее военнообязанному для прохождения ВВК не ограничивали сроки, а чтобы признать его непригодным для службы, хватало выводов одной комиссии.

Согласно решению СНБО по военно-врачебной комиссии в ВСУ, сейчас максимальное время для прохождения ВВК составляет 14 дней. Этот срок могут продлить до одного месяца в случае необходимости более тщательного осмотра лица.

Все военнообязанные во время военного положения должны повторно пройти комиссию через год.