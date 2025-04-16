Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры". Юристы рассказали, сколько времени дается на ВВК, и при каких условиях срок могут продлить.

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Какие сроки установлены для прохождения комиссии

Сейчас военнообязанным предоставляется 14 дней для прохождения ВВК. Это – максимальный срок, предусмотренный действующим законодательством.

Ранее, по словам юристов, хватало 4 дней для прохождения комиссии. Кроме того, заключения только одной комиссии было достаточно, чтобы признать лицо непригодным к службе.

Сейчас ситуация изменилась – необходимо пройти две комиссии, а вторая должна подтвердить выводы первой. Весь процесс также должен уложиться в те же 14 дней.

Когда срок могут продлить до 1 месяца

Если же комиссия считает необходимым более детально исследовать состояние здоровья лица, она может официально обратиться с запросом о продлении срока прохождения ВВК. В таком случае срок может быть продлен до одного месяца.

Это позволит учесть все аспекты состояния здоровья перед тем, как принять окончательное решение о пригодности к службе.

Также предусмотрено, что военнослужащий, который получил ранение или получил болезнь во время службы, может быть направлен на ВВК немедленно. Для этого требуется представление от руководителя или командира.

После лечения военнообязанный также имеет право повторно пройти комиссию, чтобы определить, пригоден ли он к дальнейшей службе.

