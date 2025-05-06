Навчання буде відбуватися у складі окремих навчальних підрозділів. Про це повідмоляє 24 Канал з посиланням на СтратКом ЗСУ.

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Що зміниться у БЗВП для "обмежено придатних"

Починаючи з 1 травня на таких військовослужбовців чекає оновлена програма підготовки:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Це стосується військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Йдеться про військовослужбовців, що були щойно призвані на службу, та тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.