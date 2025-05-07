В связи с этим электронное направление можно будет сформировать без подписи руководителя ТЦК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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Что говорят в Минобороны о прохождении ВВК

По данным украинского Министерства обороны, Кабмин принял изменения в постановление №560 и таким образом изменил правила прохождения ВВК. Отныне электронное направление на военно-врачебную комиссию можно получить без подписи руководителя ТЦК, если человек сам хочет пройти медицинский осмотр.

Благодаря нововведениям также усилили защиту прав людей с инвалидностью при прохождении ВВК. Стоит заметить, что работникам территориальных центров комплектования запрещено направлять таких лиц на комиссию, они могут пройти осмотр только добровольно, например, в случае, если хотят проходить службу по контракту.

Кроме этого, изменениями уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку женщинам и мужчинам, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Изменения, которые внесены в постановления, важны. Они помогут оптимизировать и ускорить прохождение ВЛК. Так люди смогут сэкономить свое время, а работники ТЦК – уменьшить количество административной работы,

– объясняет заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, что ранее в Минобороны ответили, может ли военно-врачебная комиссия просить человека лично отнести документы в ТЦК.