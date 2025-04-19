В частности, сказали, может ли ВВК просить человека лично отнести бумаги в ТЦК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Минобороны о ВВК

В оборонном ведомстве отметили, что нет. Военно-врачебная комиссия должна самостоятельно передать постановление в ТЦК.

Благодаря электронному кабинету постановление теперь оформляют в электронном виде в МИС ВСУ, после чего она автоматически поступает в реестр Оберег, а следовательно, и в ТЦК,

– подчеркнули в Минобороны.

Также отметили, что ВВК не может вносить выводы в систему без реальных осмотров. Их должны проводить обязательно.

Врачи в составе ВВК из учреждений здравоохранения при осмотре знакомятся с медицинскими записями в Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и другими медицинскими документами, которые предоставляет человек, вносят свои записи в ЕСОЗ.

После осмотра работники ВВК, в частности, председатель комиссии, все члены, которые принимали участие в заседании, и секретарь, удостоверяют электронное постановление квалифицированными электронными подписями.

"Все решения фиксируются в МИС ВСУ, что упрощает их контроль и отслеживание. Таким образом цифровая трансформация делает военно-врачебную экспертизу прозрачной", – отметили в Министерстве обороны.

Кстати, если человек не согласен с заключением ВВК, то может подать жалобу в центральную или региональную военно-врачебную комиссию или обжаловать постановление в судебном порядке. Такое право предусмотрено главой 3 раздела I приказа Минобороны №402.