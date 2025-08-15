Подлежат ли мобилизации люди с инвалидностью 3 группы в Украине: адвокат дал ответ
- Люди с инвалидностью III группы в Украине освобождены от обязательной мобилизации в 2025 году, но могут служить по собственному желанию по контракту.
- Инвалиды I, II и III групп могут служить только по собственной инициативе, без обязательной мобилизации, и не обязаны проходить повторную медицинскую комиссию в определенных случаях.
Люди с инвалидностью III группы в Украине не подлежат мобилизации в 2025 году. Они освобождены от обязательного прохождения военной службы, но могут служить по собственному желанию по контракту.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".
Кто освобожден от призыва?
Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с изменениями от 18 мая 2024 года и Постановлением Верховной Рады № 560 от 16 мая 2024 года, мобилизация обязательна только для граждан призывного возраста, которые не имеют права на отсрочку.
Одним из оснований для отсрочки от призыва является инвалидность – при этом группа инвалидности в законе прямо не указана. Поэтому люди с инвалидностью III группы в 2025 году не подлежат мобилизации.
Инвалидность третьей группы устанавливают лицам с устойчивыми умеренными нарушениями функций организма, ограничивающие жизнедеятельность и работоспособность, но нуждаются в социальной помощи и защите. По направлению медучреждения они могут обратиться в Медико-социальную экспертную комиссию для подтверждения или установления группы инвалидности.
По новому закону инвалиды I, II и III групп могут служить только по собственному желанию, то есть мобилизация для них не проводится, но они имеют право подписать контракт по собственной инициативе.
Также лица с инвалидностью III группы не обязаны проходить повторную медицинскую комиссию, если инвалидность была установлена:
по результатам повышения или снижения группы;
из-за заболевания, ранения или увечья, полученные во время защиты Украины;
при отсутствии конечностей или одного из парных органов;
из-за онкологических болезней, психические или интеллектуальные нарушения, церебральный паралич или паралитические синдромы с детства.
Таким образом, мобилизация людей с инвалидностью III группы не проводится, а их право на службу осталось добровольным.
