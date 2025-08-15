Люди з інвалідністю III групи в Україні не підлягають мобілізації у 2025 році. Вони звільнені від обов’язкового проходження військової служби, але можуть служити за власним бажанням за контрактом.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Хто звільнений від призову?

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зі змінами від 18 травня 2024 року та Постановою Верховної Ради № 560 від 16 травня 2024 року, мобілізація обов’язкова лише для громадян призовного віку, які не мають права на відстрочку.

Однією з підстав для відстрочки від призову є інвалідність – при цьому група інвалідності у законі прямо не зазначена. Тому люди з інвалідністю III групи у 2025 році не підлягають мобілізації.

Інвалідність третьої групи встановлюють особам із стійкими помірними порушеннями функцій організму, що обмежують життєдіяльність і працездатність, але потребують соціальної допомоги та захисту. За направленням медзакладу вони можуть звернутися до Медико-соціальної експертної комісії для підтвердження або встановлення групи інвалідності.

За новим законом інваліди I, II та III груп можуть служити тільки за власним бажанням, тобто мобілізація для них не проводиться, але вони мають право підписати контракт за власною ініціативою.

Також особи з інвалідністю III групи не зобов’язані проходити повторну медичну комісію, якщо інвалідність була встановлена:

за результатами підвищення або зниження групи;

через захворювання, поранення або каліцтва, отримані під час захисту України;

при відсутності кінцівок або одного з парних органів;

через онкологічні хвороби, психічні чи інтелектуальні порушення, церебральний параліч або паралітичні синдроми з дитинства.

Таким чином, мобілізація людей з інвалідністю III групи не проводиться, а їхнє право на службу залишилося добровільним.