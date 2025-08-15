Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар адвоката юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерини Аніщенко для РБК-Україна.

Коли не потрібно йти до ТЦК та СП?

Повістки в Україні під час мобілізації можуть вручати особисто або надсилати Укрпоштою. З’являтися за ними обов’язково, але є винятки для певних категорій громадян.

Адвокат Катерина Аніщенко пояснює, що ті, хто був повністю виключений з військового обліку (наприклад, через стан здоров’я або досягнення 60 років), теоретично можуть не йти до ТЦК та СП. У такому випадку проходження військово-лікарської комісії та мобілізація не є законними.

Водночас людям, які були виключені раніше, потрібно отримати документальне підтвердження факту виключення, щоб уникнути вручення повісток або примусової перевірки ВЛК.

Виключення та зняття з обліку

Виключення з обліку – остаточна процедура, що позбавляє людину статусу військовозобов’язаного. Такі громадяни не підлягають мобілізації та звільнені від облікових обов’язків.

Зняття з обліку – тимчасове. Особу виключають зі списків конкретного ТЦК, наприклад через зміну місця реєстрації. Після усунення причин її знову ставлять на облік в іншому ТЦК та СП, і мобілізація можлива.

З 18 травня 2024 року зміни у законі "Про військовий обов’язок і військову службу" уточнили підстави для обох процедур. Виключити з обліку можуть тих, хто: помер або зник безвісти, втратив громадянство, визнаний непридатним до служби або досяг граничного віку перебування в запасі.

Таким чином, мобілізувати виключеного з обліку не можна, а ось тих, хто знятий, ще можуть закликати за обставин.