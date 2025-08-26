В Украине продолжается военное положение. В армию забирают здоровых мужчин от 25 до 60 лет. В то же время есть ряд исключений, когда военнообязанных не могут мобилизовать.

Среди оснований для права на отсрочку или полного освобождения от службы – уход за близкими родственниками с инвалидностью, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Мобилизуют ли человека, который имеет близкого родственника с III группой инвалидности?

В оборонном ведомстве уточнили, что не подлежат мобилизации те военнообязанные, чей близкий родственник или родственница (жена, муж, отец, мать) имеют инвалидность III группы по следующим причинам:

онкологические заболевания;

ампутация конечности или удаление одного из парных органов;

наличие у человека с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Кто не подлежит мобилизации по семейным обстоятельствам?

По семейным обстоятельствам мобилизации могут избежать: