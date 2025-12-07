Должен работать треугольник, – омбудсмен рассказала, кто должен координировать мобилизацию

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В вопросе осуществления призыва военнообязанных должен работать треугольник: начальник областного ТЦК – председатель ОВА – правоохранитель.

Такое мнение высказала уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей Ольга Кобылинская (Решетилова). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

Что сказала омбудсмен о мобилизации в Украине?

Кобылинская убеждена, что в этом вопросе ответственность не должна лежать только на самих военных. По ее словам, по закону ответственность за процесс мобилизации также несут органы местного самоуправления, руководители предприятий, исполнительная власть.

Поэтому нам необходимо разделить эту ответственность, чтобы не класть ее на плечи военных. Должен работать, и мы это проговаривали в Офисе Президента, треугольник – это начальник областного ТЦК, председатель ОВА и представитель правоохранительных органов или прокурор, или представитель Нацполиции, председатель Нацполиции в области,

– рассказала омбудсмен.

Она добавила, что когда этот треугольник работает, то все в этом вопросе происходит нормально, а когда обязанность и ответственность перекладывается только на военных, то возникают проблемы и вся агрессия падает на них.

Кобылинская заявила, что так не должно быть и украинцы должны всем обществом защитить военнослужащих ТЦК.

Она также отметила, что вопрос по задержанию, доставки нарушителей в соответствии с законодательством находится в компетенции Национальной полиции. Именно поэтому Нацполиция или МВД должны полностью на себя взять эту обязанность.

В этот процесс должна быть включена и исполнительная власть, органы местного самоуправления. Омбудсмен объяснила, что там, где главы ОВА включены в процесс мобилизации, проблем не возникает и все происходит на должном уровне.

Какие еще заявления сделала омбудсмен о мобилизации?