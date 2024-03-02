Что останавливает законопроект о мобилизации: нардеп спрогнозировал дату его принятия

Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации не раньше второй половины марта. Сейчас комитет по нацбезопасности и обороне завершил просмотр основных 16 блоков по которым были поданы поправки.

Депутаты внесли 4195 поправок в законопроект о мобилизации. Секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал 24 Каналу, что сейчас комитет принял предварительные решения по основным направлениям.

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Когда могут принять законопроект о мобилизации

Уже со вторника, 5 марта, комитет по нацбезопасности и обороне может начать рассмотрение именно по поправкам. В то же время в зал он выйдет на конец марта, если никакие графики не изменятся.

Вопрос именно о его голосовании будет зависеть от того, как будет идти закон. 4195 поправок, каждая поправка – это одна минута, плюс одна минута – это ответ. Плюс можно еще правки чужие ставить на подтверждение. Это может быть долго и будет зависеть от того, как вообще депутаты будут ставить эти поправки: будут ли ставить, или, может, будут снимать их. Но действительно может зайти надолго, я думаю, что можно прогнозировать конец марта (принятие законопроекта – 24 Канал),

– сказал нардеп.

Впрочем, он отметил, что конец марта – это срок принятия при лучших надеждах.

Что тормозит принятие

Депутаты внесли 4195 поправок в законопроект о мобилизации. Там очень много поправок, которые по форме разные, а по сути – одинаковые. Например, много правок по демобилизации. В последней версии была указана демобилизация через 36 месяцев, но по решению Ставки. Однако потом пришли к тому, что Ставка не имеет таких полномочий.

"Поэтому такие вопросы. Люди подают поправки для того, чтобы, во-первых, закон был грамотный, во-вторых, чтобы он был справедлив, и, в-третьих, чтобы он не нарушал Конституцию", – объяснил нардеп.

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