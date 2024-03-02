Що зупиняє законопроєкт про мобілізацію: нардеп спрогнозував дату його ухвалення
Верховна Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію не раніше другої половини березня. Нині комітет з нацбезпеки та оборони завершив перегляд основних 16 блоків щодо яких були подані поправки.
Депутати внесли 4195 правок у законопроєкт про мобілізацію. Секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко розповів 24 Каналу, що нині комітет ухвалив попередні рішення по основних напрямках.
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Коли можуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію
Уже з вівторка, 5 березня, комітет з нацбезпеки та оборони може почати розгляд саме по поправках. Натомість у зал він вийде на кінець березня, якщо ніякі графіки не зміняться.
Питання саме про його голосування залежатиме від того, як йтиме закон. 4195 поправок, кожна поправка – це одна хвилина, плюс одна хвилина – це відповідь. Плюс можна ще поправки чужі ставити на підтвердження. Це може бути довго і залежатиме від того, як взагалі депутати ставитимуть ці поправки: чи будуть ставити, чи, може, будуть знімати їх. Але дійсно може зайти надовго, я думаю, що можна прогнозувати кінець березня (ухвалення законопроєкту – 24 Канал),
– сказав нардеп.
Утім, він наголосив, що кінець березня – це термін ухвалення за найкращих сподівань.
Що гальмує ухвалення
Депутати внесли 4195 поправок у законопроєкт про мобілізацію. Там дуже багато поправок, які за формою різні, а по суті – однакові. Наприклад, багато правок щодо демобілізації. В останній версії була вказана демобілізація через 36 місяців, але за рішенням Ставки. Однак потім прийшли до того, що Ставка не має таких повноважень.
"Тому такі питання. Люди подають поправки для того, щоб, по-перше, закон був грамотний, по-друге, щоб він був справедливий, і, по-третє, щоб він не порушував Конституцію", – пояснив нардеп.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Від початку повномасштабного вторгнення у комітеті з нацбезпеки і оборони ще не було такої кількості поправок. Федір Веніславський розповів, як комітет розглядає їх та які питання є найбільш дискусійними.
- У комітеті прийшли до консенсусу щодо бронювання відповідно до нового законопроєкту. Бронювання передбачатиметься не лише для держслужбовців, працівників Нацполіції та оборонки, а й для тих осіб, діяльність яких в економічній сфері є критичною для функціонування держави загалом.
- Веніславський розповів, що комітет працює над тим, щоб у новому законопроєкті, засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його у в'язниці, змогли бути мобілізовані, а також взяті на військовий облік.