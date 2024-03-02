Що зупиняє законопроєкт про мобілізацію: нардеп спрогнозував дату його ухвалення

Верховна Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію не раніше другої половини березня. Нині комітет з нацбезпеки та оборони завершив перегляд основних 16 блоків щодо яких були подані поправки.

Депутати внесли 4195 правок у законопроєкт про мобілізацію. Секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко розповів 24 Каналу, що нині комітет ухвалив попередні рішення по основних напрямках.

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Коли можуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію

Уже з вівторка, 5 березня, комітет з нацбезпеки та оборони може почати розгляд саме по поправках. Натомість у зал він вийде на кінець березня, якщо ніякі графіки не зміняться.

Питання саме про його голосування залежатиме від того, як йтиме закон. 4195 поправок, кожна поправка – це одна хвилина, плюс одна хвилина – це відповідь. Плюс можна ще поправки чужі ставити на підтвердження. Це може бути довго і залежатиме від того, як взагалі депутати ставитимуть ці поправки: чи будуть ставити, чи, може, будуть знімати їх. Але дійсно може зайти надовго, я думаю, що можна прогнозувати кінець березня (ухвалення законопроєкту – 24 Канал),

– сказав нардеп.

Утім, він наголосив, що кінець березня – це термін ухвалення за найкращих сподівань.

Що гальмує ухвалення

Депутати внесли 4195 поправок у законопроєкт про мобілізацію. Там дуже багато поправок, які за формою різні, а по суті – однакові. Наприклад, багато правок щодо демобілізації. В останній версії була вказана демобілізація через 36 місяців, але за рішенням Ставки. Однак потім прийшли до того, що Ставка не має таких повноважень.

"Тому такі питання. Люди подають поправки для того, щоб, по-перше, закон був грамотний, по-друге, щоб він був справедливий, і, по-третє, щоб він не порушував Конституцію", – пояснив нардеп.

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