Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський розповів, що буде з бронюванням відповідно до нового законопроєкту про мобілізацію. Він пояснив, чи бронювання передбачено не лише для держслужбовців, працівників Нацполіції і працівників ОПК.
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Детально це буде визначатись постановою Кабміну
За словами Веніславського, бронювання буде доступне для працівників інших сфер.
Ми прийшли до консенсусу, що бронювання буде зберігатися для тих осіб, діяльність яких в економічній сфері є критичною для функціонування держави і органів державної влади, органів місцевого самоврядування, життєдіяльності населення,
– наголосив депутат.
Водночас він зазначив, що це буде визначатися детально постановою Кабінету Міністрів.
За словами Веніславського, у законопроєкті визначають лише те, що в органах державної влади, місцевого самоврядування можуть бути заброньовані керівники цих органів. Він також пояснив, що серед держслужбовців категорій Б і В може бути заброньовано до 50% військовозобов'язаних.
Крім цього, працівники органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, ДСНС, служби судової охорони, працівники судів та інших правоохоронних органів матимуть можливість бути заброньованими.
А щодо суддів, прокурорів – для них варто зберегти право на відстрочку, щоб вони не стали залежними від стороннього впливу і щоб не було паралічу судової та правоохоронної системи,
– зазначив депутат.
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