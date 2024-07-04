Военный учет женщин: какие профессии подлежат мобилизации и какие штрафы грозят

Украинским женщинам с медицинскими специальностями также нужно обновить военно-учетные данные до 16 июля. Если они этого не сделают, им грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Заметим, что мобилизация женщин остается добровольной. Работодатели также обязаны контролировать постановку на учет своих сотрудниц.

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Что известно о мобилизации женщин

В Украине женщины с определенными медицинскими специальностями обязаны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Согласно закону о мобилизации, если они не появятся в ТЦК, им грозит штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Добавим, что мобилизация женщин с 1 июля остается добровольной, однако представительницы определенных медицинских профессий должны обязательно стать на учет.

Какие женщины являются военнообязанными:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиологии и эпидемиология.

Заметим, что отныне без приписного свидетельства женщины-медики не смогут трудоустроиться. Работодатели также обязаны контролировать постановку на учет своих сотрудниц. Женщинам, которых исключено с воинского учета, обновлять данные в ТЦК не нужно.

Женщинам, которых исключено с воинского учета, данные в ТЦК можно не обновлять.

Постановка на учет женщин проводится при получении медицинской специальности в учебном заведении или при трудоустройстве. Для этого медики должны пройти военно-врачебную комиссию.