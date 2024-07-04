Військовий облік жінок: які професії підлягають мобілізації та які штрафи загрожують

Українським жінкам з медичними спеціальностями також потрібно оновити військово-облікові дані до 16 липня. Якщо вони цього не зроблять, їм загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Зауважимо, що мобілізація жінок залишається добровільною. Роботодавці також зобов'язані контролювати постановку на облік своїх співробітниць.

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Що відомо про мобілізацію жінок

В Україні жінки з певними медичними спеціальностями зобов'язані оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Згідно з законом про мобілізацію, якщо вони не з'являться в ТЦК, їм загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Додамо, що мобілізація жінок із 1 липня залишається добровільною, однак представниці певних медичних професій повинні обов'язково стати на облік.

Які жінки є військовозобов'язаними:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміологія.

Зауважимо, що відтепер без приписного свідоцтва жінки-медики не зможуть працевлаштуватися. Роботодавці також зобов'язані контролювати постановку на облік своїх співробітниць. Жінкам, яких виключено з військового обліку, оновлювати дані в ТЦК не потрібно.

Жінкам, яких виключено з військового обліку, дані в ТЦК можна не оновлювати.

Взяття на облік жінок проводиться під час здобуття медичної спеціальності в навчальному закладі або під час працевлаштування. Для цього медики мають пройти військово-лікарську комісію.