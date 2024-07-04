Крім цього, до цього числа стати на облік повинні й жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту і є військовозобов’язаними.

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Хто підлягає під мобілізацію у липні

За останніми змінами в законодавстві та Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, наразі під мобілізацію підлягають чоловіки у віці від 25 до 60 років, якщо у них немає досвіду служби. Або ж у віці від 18 до 60 років, якщо є досвід військової служби.

Кого призивають за станом здоров'я:

повністю придатних;

придатних лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони та непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

тимчасово непридатних (потребують лікування або лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків);

Також варто зазначити, що громадяни, які були зняті з військового обліку, але у них минула підстава для зняття, беруться на облік повторно та підлягають мобілізації.

Також підлягають мобілізації ті, хто були виключені з військового обліку, але добровільно пройшли ВЛК й мають постанову про обмежену придатність, і не засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин.