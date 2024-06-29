Оновити свої дані є час до 16 липня. При цьому виїзд військовозобов’язаних жінок за кордон залишається вільним. З країни не випускають лише українок, які служать за контрактом, а також жінок-держслужбовців.

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Які штрафи передбачені для військовозобов'язаних жінок

З 1 липня жінки, які мають спеціальності, пов'язані з медициною, мають стати на військовий облік. Решта можуть це зробити за бажанням. У випадку порушень правил військового обліку є покарання.

Мовиться про 17 – 25 тисяч гривень штрафу. Роботодавці також зобов'язані контролювати постановку таких співробітниць на облік.

Кому потрібно стати на облік

Нагадаємо, що військовозобов'язаними є жінки, які працюють за такими спеціальностями:

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров'я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіології та епідеміологія.