Оновити свої дані є час до 16 липня. При цьому виїзд військовозобов’язаних жінок за кордон залишається вільним. З країни не випускають лише українок, які служать за контрактом, а також жінок-держслужбовців.
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Які штрафи передбачені для військовозобов'язаних жінок
З 1 липня жінки, які мають спеціальності, пов'язані з медициною, мають стати на військовий облік. Решта можуть це зробити за бажанням. У випадку порушень правил військового обліку є покарання.
Мовиться про 17 – 25 тисяч гривень штрафу. Роботодавці також зобов'язані контролювати постановку таких співробітниць на облік.
Кому потрібно стати на облік
Нагадаємо, що військовозобов'язаними є жінки, які працюють за такими спеціальностями:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіології та епідеміологія.