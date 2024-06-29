Оновити свої дані є час до 16 липня. При цьому виїзд військовозобов’язаних жінок за кордон залишається вільним. З країни не випускають лише українок, які служать за контрактом, а також жінок-держслужбовців.

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Які штрафи передбачені для військовозобов'язаних жінок

З 1 липня жінки, які мають спеціальності, пов'язані з медициною, мають стати на військовий облік. Решта можуть це зробити за бажанням. У випадку порушень правил військового обліку є покарання.

Мовиться про 17 – 25 тисяч гривень штрафу. Роботодавці також зобов'язані контролювати постановку таких співробітниць на облік.

Зверніть увагу. Після взяття на військовий облік військовозобов'язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися. Водночас мобілізація жінок все одно залишається добровільною, як і раніше. Жодну жінку не можуть призвати без її згоди.

Кому потрібно стати на облік

Нагадаємо, що військовозобов'язаними є жінки, які працюють за такими спеціальностями: