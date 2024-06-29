Обновить свои данные есть время до 16 июля. При этом выезд военнообязанных женщин за границу остается свободным. Из страны не выпускают только украинок, которые служат по контракту, а также женщин-госслужащих.
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Какие штрафы предусмотрены для военнообязанных женщин
С 1 июля женщины, которые имеют специальности, связанные с медициной, должны стать на воинский учет. Остальные могут это сделать по желанию. В случае нарушений правил воинского учета есть наказание.
Речь идет о 17 – 25 тысяч гривен штрафа. Работодатели также обязаны контролировать постановку таких сотрудниц на учет.
Кому нужно стать на учет
Напомним, что военнообязанными являются женщины, которые работают по следующим специальностям:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиологии и эпидемиологии.