Обновить свои данные есть время до 16 июля. При этом выезд военнообязанных женщин за границу остается свободным. Из страны не выпускают только украинок, которые служат по контракту, а также женщин-госслужащих.

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Какие штрафы предусмотрены для военнообязанных женщин

С 1 июля женщины, которые имеют специальности, связанные с медициной, должны стать на воинский учет. Остальные могут это сделать по желанию. В случае нарушений правил воинского учета есть наказание.

Речь идет о 17 – 25 тысяч гривен штрафа. Работодатели также обязаны контролировать постановку таких сотрудниц на учет.

Обратите внимание. После взятия на воинский учет военнообязанные женщины получают приписное свидетельство, без которого они не смогут трудоустроиться. В то же время мобилизация женщин все равно остается добровольной, как и раньше. Ни одну женщину не могут призвать без ее согласия.

Кому нужно стать на учет

Напомним, что военнообязанными являются женщины, которые работают по следующим специальностям: