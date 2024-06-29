Обновить свои данные есть время до 16 июля. При этом выезд военнообязанных женщин за границу остается свободным. Из страны не выпускают только украинок, которые служат по контракту, а также женщин-госслужащих.

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Какие штрафы предусмотрены для военнообязанных женщин

С 1 июля женщины, которые имеют специальности, связанные с медициной, должны стать на воинский учет. Остальные могут это сделать по желанию. В случае нарушений правил воинского учета есть наказание.

Речь идет о 17 – 25 тысяч гривен штрафа. Работодатели также обязаны контролировать постановку таких сотрудниц на учет.

Кому нужно стать на учет

Напомним, что военнообязанными являются женщины, которые работают по следующим специальностям:

  • физическая терапия;
  • медицинская и психологическая реабилитация;
  • общественное здоровье;
  • физическая реабилитация;
  • промышленная фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санитария и экспертиза;
  • стоматология;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия;
  • биотехнологии и биоинженерия;
  • профессионалы патологии;
  • токсикология;
  • фармакология;
  • физиологии и эпидемиологии.