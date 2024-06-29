В частности, недавно стало известно, что отсрочку от армии будут иметь только те аспиранты, которые учатся на бюджете. Ведь контракт теперь предусматривает только заочную или вечернюю формы.

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Отсрочка от армии

Кто не претендует на отсрочку в 2024 году:

студенты и аспиранты заочной или вечерней формы, которые получают второе, третье высшее образование,

лица, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны,

лица, которые имеют статус "ограниченно годный",

мужчины, которых во время повторной ВВК было признано здоровыми.

Перечень военнообязанных граждан, которые не подлежат призыву, указан в статтье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, это касается таких категорий:

лица с инвалидностью всех групп, если у них есть подтверждение от ВВК (с обязательством повторно пройти медкомиссию за 6-12 месяцев),

лица, которые были в плену (но они могут служить в Силах обороны по собственному желанию),

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам,

родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью,

родители – усыновители детей сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет,

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,

родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу,

матери-одиночки и отцы-одиночки,

ученые и учителя, преподаватели, которые работают минимум на 0,75 ставки,

опекуны людей, признанных недееспособными (должно быть решение суда),

лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II группы и не имеют трудоспособной жены (мужа),

внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук),

военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины,

усыновители детей сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

К слову, в Минобороны сообщили, что вскоре в Украине стартует тестирование е-бронирования для предприятий. Оно будет доступно на портале Дия. Каждый руководитель критически важного предприятия получит доступ к записям в реестре Пенсионного фонда в отношении своих работников через "Оберег".