Об особенностях электронного бронирования рассказала в эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает 24 Канал.

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В Украине будут тестировать электронное бронирование

В Минобороны объяснили, что единственным местом правды о статусе военнообязанных являются именно данные из реестра "Оберіг".

Любые статусы, касающиеся бронирования, отображаются в "Обереге". Сейчас мы вместе с Минцифрой и Минэкономики работаем над услугой электроенного бронирования. Совсем скоро начнется бета-тестирование этого сервиса для предприятий,

– сказала Екатерина Черногоренко.

Электронное бронирование для предприятий будет доступно на портале Дия. Заместитель министра обороны объяснила, что каждый руководитель критически важного предприятия получит доступ к записям в реестре Пенсионного фонда в отношении своих работников через "Оберіг".

Сотрудникам не нужно будет предоставлять никакие данные, все необходимые записи будут сразу содержаться в реестрах. Работников, которые подлежат бронированию, руководитель может забронировать полностью онлайн, эта информация сразу передается в реестр "Оберіг". Затем эти данные сверяются с Пенсионным фондом, после чего в "Обереге" фиксируется статус забронировано,

– отмечают в Минобороны.

Далее соответствующий статус можно будет увидеть в приложении Резерв+.

Обратите внимание! Статус электронного бронирования будет отображаться именно при формировании электронного военно-учетного документа через приложение.