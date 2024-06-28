Про особливості електронного бронювання розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає 24 Канал.

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В Україні тестуватимуть електронне бронювання

В Міноборони пояснили, що єдиним місцем правди про статус військовозобов'язаних є саме дані з реєстру "Оберіг".

Будь-які статуси, які стосуються бронювання, відображаються в "Оберезі". Зараз ми разом з Мінцифрою і Мінекономіки працюємо над послугою електроенного бронювання. Зовсім скоро розпочнеться бета-тестування цього сервісу для підприємств,

– сказала Катерина Черногоренко.

Електронне бронювання для підприємств буде доступним на порталі Дія. Заступниця міністра оборони пояснила, що кожен керівник критично важливого підприємтсва отримає доступ до записів у реєстрі Пенсійного фонду стосовно своїх працівників через "Оберіг".

Співробітникам не потрібно буде надавати жодні дані, усі необхідні записи будуть одразу міститися в реєстрах. Працівників, які підлягають бронюванню, керівник може забронювати повністю онлайн, ця інформація одразу передається в реєстр "Оберіг". Потім ці дані звіряються з Пенсійним фондом, після чого в "Оберезі" фіксується статус заброньовано,

– наголошують в Міноборони.

Далі відповідний статус можна буде побачити в застосунку Резерв+.

Зверніть увагу! Статус електронного бронювання буде відображатися саме при формуванні електронного військово-облікового документу через застосунок.