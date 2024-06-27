Член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський розповів, що якщо людина, яка має бронь від мобілізації, вчасно не оновить дані в ТЦК, її можуть мобілізувати. до слова, оновити дані потрібно до 16 липня.

Дивіться також "Питання генофонду": у Раді відповіли, чи знижуватимуть мобілізаційний вік

Військовозобов'язаному можуть вручити повістку

За словами народного депутата, якщо військовозобов’язана особа, яка претендує на бронювання, вчасно не оновить дані в ТЦК, працівники військкомату можуть видати повістку для мобілізації. Він пояснив, що це можливо навіть при електронному бронюванні, адже для того, щоб воно працювало, все ж потрібно оновити документи у центрі комплектування.

Веніславський сказав, що механізм розв’язання проблеми полягає у так званому електронному бронюванні.

Після цього громадяни, які отримали бронь онлайн, можуть спокійно йти та оновлювати свої дані, тому що у системі "Оберіг" вже буде зазначено, що вони заброньовані.

Раніше Веніславський заявляв, що, попри обговорення, в Україні наразі не планують додатково знижувати призовний вік. Призовний вік в Україні – 25 років.