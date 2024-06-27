Про це розповів нардеп від "Слуги народу", член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський. Він додав, що обговорень немає на жодному з рівнів.

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Зниження мобілізаційного віку

З одного боку, у молодих людей кращі фізичні дані та вища здатність пристосовуватися до поточних умов. З іншого – зниження призовного віку, зокрема, пов'язане з питанням генофонду,

– вказав Веніславський.

Нардеп переконує, що питання зниження мобілізаційного віку не обговорюється – ані у Верховній Раді, ані у Міноборони, ані в Офісі президента.

Веніславський додав, що, на його думку, потрібно шукати асиметричні рішення. Він зазначив, що багато молодих людей віком від 20 до 25 років мають уміння й навички, які дозволяють їм дистанційно розв'язувати питання, які наблизять нашу перемогу. Йдеться про дистанційне управління роботизованими системами та кібербезпеку.

Зазначимо, раніше радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що наразі немає пропозицій як щодо зниження мобілізаційного віку до 21 року, так немає й закликів знизити верхню планку – тобто до 50 років. Водночас всіх військових має хтось забезпечувати. Тому влада розглядає варіант економічного бронювання.