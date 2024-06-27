Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа", член оборонного комитета парламента Федор Вениславский. Он добавил, что обсуждений нет ни на одном из уровней.

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Снижение мобилизационного возраста

С одной стороны, у молодых людей лучшие физические данные и высокая способность приспосабливаться к текущим условиям. С другой – снижение призывного возраста, в частности, связано с вопросом генофонда,

– указал Вениславский.

Нардеп убеждает, что вопрос снижения мобилизационного возраста не обсуждается – ни в Верховной Раде, ни в Минобороны, ни в Офисе президента.

Вениславский добавил, что, по его мнению, нужно искать асимметричные решения. Он отметил, что многие молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет имеют умения и навыки, которые позволяют им дистанционно решать вопросы, которые приблизят нашу победу. Речь идет о дистанционном управлении роботизированными системами и кибербезопасности.

Отметим, ранее советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что пока нет предложений как по снижению мобилизационного возраста до 21 года, так нет и призывов снизить верхнюю планку – то есть до 50 лет. В то же время всех военных должен кто-то обеспечивать. Поэтому власть рассматривает вариант экономического бронирования.