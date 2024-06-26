О возможных изменениях в процессе мобилизации рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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Снизят ли мобилизационный возраст

Подоляк объяснил, что необходимо ставить вопрос не только "кого можно мобилизовать", но и "кто сможет профинансировать работу этих людей".

Нет. Есть соответствующая реакция представителей отраслевого комитета Верховной Рады. Снизить верхнюю планку до 50 лет, и снизить с 25 ниже – нет таких предложений,

– рассказал советник руководителя ОП.

Михаил Подоляк также добавил, что для функционирования армии военные должны получать социальные выплаты, зарплаты и амуницию. По его словам, на одного военнослужащего нужно иметь 5 людей, которые платят налоги, именно поэтому экономическое бронирование имеет смысл.

В то же время советник руководителя ОП согласился, что экономическое бронирование является сложной темой, потому что это вопрос справедливости.

Обратите внимание! Министерство обороны цифровизировало бумажные бронирования от мобилизации. Теперь актуальный статус бронирования отображается у 340 000 граждан в приложении Резерв+.

Ранее Владимир Зеленский также ответил на петицию относительно бронирования дальнобойщиков. Президент в ответе отметил, что он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать этот вопрос.