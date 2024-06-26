О возможных изменениях в процессе мобилизации рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Читайте также Бронирование и отсрочка по-новому: кто, при каких условиях может получить и можно ли выехать за границу
Снизят ли мобилизационный возраст
Подоляк объяснил, что необходимо ставить вопрос не только "кого можно мобилизовать", но и "кто сможет профинансировать работу этих людей".
Нет. Есть соответствующая реакция представителей отраслевого комитета Верховной Рады. Снизить верхнюю планку до 50 лет, и снизить с 25 ниже – нет таких предложений,
– рассказал советник руководителя ОП.
Михаил Подоляк также добавил, что для функционирования армии военные должны получать социальные выплаты, зарплаты и амуницию. По его словам, на одного военнослужащего нужно иметь 5 людей, которые платят налоги, именно поэтому экономическое бронирование имеет смысл.
В то же время советник руководителя ОП согласился, что экономическое бронирование является сложной темой, потому что это вопрос справедливости.
Ранее Владимир Зеленский также ответил на петицию относительно бронирования дальнобойщиков. Президент в ответе отметил, что он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать этот вопрос.