Петицию, опубликованную 3 мая 2024 года, поддержали более 25 тысяч граждан. Глава государства отреагировал на нее во вторник, 25 июня.

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Кабинету министров поручено рассмотреть вопрос

Автор петиции призвал предоставить бронь от мобилизации водителям, которые осуществляют международные пассажирские и грузовые перевозки и имеют государственную лицензию на их осуществление. Он считает, если закон обойдет вниманием эту категорию военнообязанных, Украина может войти в состояние "транспортного коллапса".

Владимир Зеленский в ответе отметил, что он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать этот вопрос.

"Учитывая то, что .. мобилизационной подготовкой и мобилизацией в Украине осуществляется Кабинетом Министров Украины, а Министерство обороны Украины через Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины планирует и осуществляет управление мероприятиями по мобилизации и демобилизации в Вооруженных Силах Украины и участвует в проведении мобилизации и демобилизации в других военных формированиях, я обратился к премьер-министру Украины Дмитрию Шмыгалю с просьбой проработать затронутые в электронной петиции вопросы и о результатах их рассмотрения проинформировать автора", – говорится в ответе президента.