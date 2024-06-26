Петицію, опубліковану 3 травня 2024 року, підтримали понад 25 тисяч громадян. Глава держави відреагував на неї у вівторок, 25 червня.

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Кабінету міністрів доручено розглянути питання

Автор петиції закликав надати бронь від мобілізації водіям, які здійснюють міжнародні пасажирські і вантажні перевезення і мають державну ліцензію на їх здійснення. Він вважає, якщо закон омине увагою цю категорію військовозобов'язаних, Україна може увійти в стан "транспортного колапсу".

Володимир Зеленський у відповіді зазначив, що він звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати це питання.

"Зважаючи на те, що … організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні здійснюється Кабінетом Міністрів України, а Міністерство оборони України через Генеральний штаб Збройних Сил України планує і здійснює управління заходами щодо мобілізації та демобілізації у Збройних Силах України і бере участь у проведенні мобілізації і демобілізації в інших військових формуваннях, я звернувся до прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання та про результати їх розгляду поінформувати автора", – йдеться у відповіді президента.