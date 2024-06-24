Про це заявив член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський. Він вказав, що йдеться про чоловіків, які є військовозобов'язаними.

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Мобілізація до 25 років

Жодних обговорень у комітеті щодо зниження призовного віку до 20 років не проводилося. Говорити про зниження з 60 до 50, я думаю, теж передчасно і на даний момент таких підстав немає,

– вказав Веніславський.В

Водночас народний депутат розповів, що у віці від 18 до 25 років можуть мобілізувати чоловіків, які є військовозобов'язаним. Якщо особа є призовником, то її призивати на службу не можна.

Призовники – це ті чоловіки, які не служили у ЗСУ, не проходили ВЛК, не були визнані там придатними чи непридатними до служби та не мають військової кафедри.

Станом на зараз є три категорії чоловіків до 25 років, які є військовозобов'язаними:

Чоловіки, які проходили військову кафедру. Це, зокрема, стосується тих, хто закінчив виш у 23 роки, а в період з 2020 до 2022 року пройшов військову кафедру і є офіцером запасу.

Чоловіки, які відслужили строкову службу. Це стосується навіть тих, хто розпочав строкову службу у віці 18 років у 2020 році і звільнився у 2021 році – тобто тим, яким зараз 22 роки.

Чоловіки, які пройшли ВЛК та були визнані обмежено придатними.

Обмежено придатні до 25 років

Федір Веніславський пояснив, що через зміну законодавства наразі немає обмежено придатних. Якщо вони будуть визнані придатними до військової служби, вони також вже мають статус військовозобов'язаних. Таким громадянам вже видавали військовий квиток та присвоїли спеціальність.

Тут є певний момент соціальної несправедливості, тому що ті, хто не служив і не має військово-облікової спеціальності та не були визнані обмежено придатними, не підлягають призову до 25-річного віку, а ці підлягають,

– розповів нардеп.

При цьому він додав, що у разі, якщо у приписному свідоцтві чоловіка до 25 років зазначено, що він придатний до військової служби, але він не проходив "срочку", то він не військовозобов'язаний, а призовник.

Нагадаємо, що раніше юристи пояснювали, що згідно з чинним законодавством, якщо особа вже є військовозобов'язаною (навіть до 25 років), проте, не пройшла базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу – це є правовою підставою для призову такої особи в період мобілізації.