Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский. Он указал, что речь идет о мужчинах, которые являются военнообязанными.
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Мобилизация до 25 лет
Никаких обсуждений в комитете по снижению призывного возраста до 20 лет не проводилось. Говорить о снижении с 60 до 50, я думаю, тоже преждевременно и на данный момент таких оснований нет,
– указал Вениславский
В то же время народный депутат рассказал, что в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать мужчин, которые являются военнообязанным. Если лицо является призывником, то его призывать на службу нельзя.
По состоянию на сейчас есть три категории мужчин до 25 лет, которые являются военнообязанными:
- Мужчины, которые проходили военную кафедру. Это, в частности, касается тех, кто окончил вуз в 23 года, а в период с 2020 до 2022 года прошел военную кафедру и является офицером запаса.
- Мужчины, которые отслужили срочную службу. Это касается даже тех, кто начал срочную службу в возрасте 18 лет в 2020 году и уволился в 2021 году – то есть тем, которым сейчас 22 года.
- Мужчины, которые прошли ВВК и были признаны ограниченно годными.
Ограниченно годные до 25 лет
Федор Вениславский объяснил, что из-за изменения законодательства пока нет ограниченно пригодных. Если они будут признаны пригодными к военной службе, они также уже имеют статус военнообязанных. Таким гражданам уже выдавали военный билет и присвоили специальность.
Здесь есть определенный момент социальной несправедливости, потому что те, кто не служил и не имеет военно-учетной специальности и не были признаны ограниченно пригодными, не подлежат призыву до 25-летнего возраста, а эти подлежат,
– рассказал нардеп.
При этом он добавил, что в случае, если в приписном свидетельстве мужчины до 25 лет указано, что он пригоден к военной службе, но он не проходил "срочку", то он не военнообязанный, а призывник.
Напомним, что ранее юристы объясняли, что согласно действующему законодательству, если лицо уже является военнообязанным (даже до 25 лет), однако, не прошло базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу – это является правовым основанием для призыва такого лица в период мобилизации.