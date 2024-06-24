Как пояснил председатель комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады Дмитрий Наталуха, в стратегическом есть семь критериев для того, чтобы претендовать на бронь. Если компания подпадает под три из этих семи критериев, то ее могут забронировать. Пока же Рада хочет ввести параллельный механизм, не отменяя уже имеющийся.

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Экономическое бронирование – каким оно будет

По его словам, Совет сейчас рассматривает три варианта экономического бронирования. Есть много предприятий, которые платят стратегическое количество налогов, но при этом они не подпадают под эти семь критериев или даже под три из них для того, чтобы претендовать на стратегическое бронирование.

Однако, как отметил нардеп, у них "есть ресурс, желание и необходимость".

Самое главное – быть уверенными, что их технические специалисты, критические сотрудники будут продолжать выполнять свою функцию на своих рабочих местах, для того, чтобы они дальше могли планировать работу предприятия и не останавливались,

– заметил Наталуха.

Он утверждает, что подобный запрос сформировался именно от потребностей бизнес, который и реализовался в форме моделей экономического бронирования. В отличие от стратегического бронирования, в экономическом бронировании роль государства вообще минимальна, если не отсутствует.

"Идея заключается в том, что во всех трех моделях само предприятие определяет, какие сотрудники для него критические и каких сотрудников оно желает оставить на своих рабочих местах для обеспечения их дальнейшей работы", – говорит нардеп.

По его словам, за этих сотрудников предприятие готово платить дополнительный финансовый ресурс.

Какие варианты экономического бронирования рассматривают

Дмитрий Наталуха заверил, что первая модель предусматривает 20 тысяч гривен увеличенного военного сбора за каждого забронированного сотрудника. Во второй модели это минимальная заработная плата такого сотрудника, которая стартует от 36 тысяч гривен.

Третья модель будет касаться наемных работников, то есть в юридических лицах, это минимальная заработная плата от 36 тысяч гривен. Для физических лиц-предпринимателей это модель увеличенного военного сбора – 20 тысяч гривен за забронированное лицо в месяц.