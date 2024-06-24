Во Львовском областном ТЦК и СП уже прокомментировали ситуацию. Там объяснили, что случилось во Львове на самом деле.

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Во Львове произошел инцидент между мужчиной и работниками ТЦК

Пользователь тикток с ником @pembonu_4 обнародовал в соцсеть видео, где мужчина попал в схватку с мужчиной в форме. По данным пользователей сети, инцидент произошел на Высоком Замке.

На видео видно, что мужчины в форме зажали человеку ноги дверью. При этом в сети утверждают, что полиция вела себя пассивно.

Во Львове мужчине зажали ноги дверью машины мужчины в форме / Видео с тиктока @pembonu_4 (18+)

Как прокомментировали инцидент во Львовском ОТЦК и СП

Во Львовском областном ТЦК и СП рассказали, что выполняя служебные обязанности группа оповещения ТЦК и полиции проезжала по улице Замковая во Львове. Там они заметили гражданина призывного возраста, после чего остановились и спросили мужчину о военно-учетных документах.

После того как он предоставил их, военнослужащие обнаружили, что последний раз гражданин появлялся в военкомат 9 лет назад. Поэтому мужчину пригласили в салон автомобиля, чтобы выписать повестку,

– объяснили в ТЦК.

Представители территориального центра комплектования также отметили, что в это время мимо проходила женщина. Увидев машину и мужчин в форме, она начала снимать их на камеру телефона.

"Заметив съемки, гражданин, не дождавшись вручения повестки, начал провоцировать военнослужащих на конфликт. Подчеркиваем, военнослужащие не били человека. Пытаясь использовать положение, когда прохожая инцидент снимала на видео, мужчина вел себя неадекватно", – сказали в ТЦК.

В конце военнообязанному гражданину выписали повестку, после чего отпустили.