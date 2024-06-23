Видео скандала обнародовали в сети. На кадрах видно, как неизвестный в форме угрожает мужчине, который не выходит из автобуса, пишет 24 Канал.

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Что известно о скандале на Буковине

На кадрах, которые опубликовали в сети видно, как неизвестный в военной форме, балаклаве и с пистолетом в руках призывает мужчину выйти из машины.

Гражданский снимает видео и объясняет, что он не знает, кто к нему обращается. В ответ на это неизвестный не представляется.

В отношении вас будут применены средства... Я вас предупредил, выйдите из машины. Я вам даю 2 минуты,

– сказал неизвестный.

На видео также заметно, что на месте есть полиция и скорая, которые не вмешиваются в словесную перепалку.

Что происходило на Буковине: смотрите видео



Что говорят в ТЦК и СП

Начальница пресс-службы Черновицкого областного ТЦК и СП, капитан Татьяна Попович прокомментировала инцидент.

Она отметила, что действительно в социальных сетях распространяется видео, на котором видно мужчину в военной форме с оружием.

Сообщаем, что на данном видео нет военнослужащих ТЦК и СП. Призываем проверять информацию, критически относиться к подобным публикациям и не распространять ложный контент,

– объяснила Попович.

Кстати, в Луцке 21 июня напали на военнослужащих ТЦК и СП. Нападавшие пшикнули газовым баллончиком. Их имена уже установили.