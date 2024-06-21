Нападение совершили на военнослужащих Луцкого районного ТЦК и СП, которые принимали участие в АТО. Кроме того, во время полномасштабной войны ликвидировали оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, а также освобождали Херсонщину и Запорожье.

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В Луцке напали на военных ТЦК

В ОК "Запад" сообщили, что защитников, которые после долгой реабилитации вернулись на службу в Луцкий РТЦК и СП, утром 21 июня запшикали газовым баллончиком в окрестностях Луцка.

Россияне пытаются уничтожать наших военных. А потом те, кто смог выжить, возвращаясь домой получают в лицо газовым баллончиком. Лица, которые так героически бросались на действующих военных уже установлены и понесут жестокое наказание,

– подчеркнули в оперативном командовании.

Также обратились ко всем желающим "поиграть с газовыми баллончиками". В частности, отметили: "Уже давно пришло время воевать и защищать собственную землю и семью. Вступайте в ряды ВСУ и начните уже махать кулаками на оккупантов".

В Луцке военнослужащих запшикали газовым баллончиком / Фото из телеграма ОК "Запад"