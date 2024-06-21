Напад скоїли на військовослужбовців Луцького районного ТЦК та СП, які брали участь в АТО. Окрім того, під час повномасштабної війни ліквідовували окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, а також звільняли Херсонщину та Запоріжжя.
Дивіться також В Одесі водій протягнув двох військових на капоті: вони отримали травми
На околицях Луцька напали на військових ТЦК
В ОК "Захід" повідомили, що захисників, які після довгої реабілітації повернулися на службу в Луцький РТЦК та СП вранці 21 червня запшикали газовим балончиком на околицях Луцька.
Росіяни намагаються знищувати наших військових. А потім ті, хто змогли вижити, повертаючись додому отримують в обличчя газовим балончиком. Особи, які так героїчно кидались на чинних військових вже встановлені та понесуть жорстоке покарання,
– наголосили в оперативному командуванні.
Також звернулися до всіх охочих "погратися з газовими балончиками". Зокрема, зазначили: "Уже давно прийшов час воювати й захищати власну землю та родину. Вступайте до лав ЗСУ і почніть вже махати кулаками на окупантів".
У Луцьку військовослужбовців запшикали газовим балончиком / Фото з телеграму ОК "Захід"
Що відомо про нападників
У поліції уточнили, що інцидент стався вранці в селі Липини Луцького району. Особу правопорушника встановили в лічені години. Це мешканець Луцького району.
Під час виконання службових обов'язків працівниками ТЦК двоє молодиків не надали документів для перевірки, один з них розпилив балончик в обличчя військових та зник з місця події,
– повідомили в поліції.
Додали, що наразі в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені статтею "Умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі". Нападнику загрожує обмеження або позбавлення волі до 5 років. Поліцейські продовжують встановлювати всі обставини.