Відео скандалу оприлюднили у мережі. На кадрах видно, як невідомий у формі погрожує чоловікові, який не виходить з автобуса, пише 24 Канал.

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Що відомо про скандал на Буковині

На кадрах, які опублікували у мережі видно, як невідомий у військові формі, балаклаві та з пістолетом в руках закликає чоловіка вийти з машини.

Цивільний знімає відео та пояснює, що він не знає, хто до нього звертається. У відповідь на це невідомий не представляється.

Відносно вас будуть застосовані засоби… Я вас попередив, вийдіть з машини. Я вам даю 2 хвилини,

– сказав невідомий.

На відео також помітно, що на місці є поліція та швидка, які не втручаються у словесну перепалку.

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Що кажуть в ТЦК та СП

Начальниця пресслужби Чернівецького обласного ТЦК та СП, капітан Тетяна Попович прокоментувала інцидент.

Вона зазначила, що справді в соціальних мережах розповсюджується відео, на якому видно чоловіка у військовій формі зі зброєю.

Повідомляємо, що на даному відео немає військовослужбовців ТЦК та СП. Закликаємо перевіряти інформацію, критично ставитися до подібних публікацій та не поширювати неправдивий контент,

– пояснила Попович.

До речі, у Луцьку 21 червня напали на військовослужбовців ТЦК та СП. Нападники пшикнули газовим балончиком. Їхні імена вже встановили.