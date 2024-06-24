Могут ли мобилизовать до 25 лет, объяснили юристы. В частности, Наталья Гнатик отметила, что понятие мобилизационного возраста "шаткое".

Смотрите также Могут ли мобилизовать мужчин, которые не проходили срочную службу

Мобилизация до 25 лет

В соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу не подлежат военнообязанные до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу.

Юрист считает, если вам нет 25, вы уже не студент (это основание для отсрочки) и не имеете упомянутой базовой подготовки, – вас могут мобилизовать.

В юридической фирме "Ильяшев и партнеры" уточняют, что в зоне риска не все призывники, а только военнообязанные до 25 лет. То есть те, кого ранее признали непригодным в мирное время, но ограниченно годным в военное.

Теоретически, если лицо уже является военнообязанным (даже до 25 лет), однако, не прошло базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу – это является правовым основанием для призыва такого лица в период мобилизации. Поскольку действие части 5 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не распространяется на такое лицо,

– пояснил адвокат Александр Камша.

Повестку могут вручить и до 25 лет, если раньше человека вычеркнули из списка призывников по состоянию здоровья.

Пока неизвестно, как именно будет выглядеть базовая общевойсковая подготовка. Ее введут с 1 сентября 2025 года в высших учебных заведениях. Юристы до конца не понимают, что это значит.

Нет переходных положений, где написано, что базовая служба – это бывшая срочная. Есть только замена термина "срочная" на "базовая". И это дает поле для свободного толкования содержания "базовой" службы или как нового вида военной службы или как "правопреемницы" срочной службы,

– отметила адвокат Анжела Василевская.

В связи с этим проблема также возникает у уволенных в этом году срочников. С одной стороны, отметила адвокат, они имеют право на отсрочку сроком на 1 год и в ТЦК им выдают мобилизационные повестки на "через год".

А с другой стороны, – им нет 25 лет. Как лица, которые проходили фактически базовую службу, они являются не призывными. Как будет реализовываться эта норма на практике – увидим только через год,

– добавила Василевская.

В военное время базовая военная подготовка продлится 3 месяца. Также ее можно будет пройти в учебных центрах ВСУ. По результатам мужчины и женщины (только по желанию) получат военную специальность.