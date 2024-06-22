Закон Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" определяет, что граждане Украины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского или в некоторых случаях – представителя Госпогранслужбы, пишет 24 Канал.

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Могут ли мобилизовать тех, кто не служил

Юрист юридической компании "Приходько и Партнеры" Даниил Гончаренко рассказал, что во время военного положения подлежат мобилизации все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. То есть то, что человек не проходил срочную службу, на это не влияет.

Лица, которые не проходили срочную военную службу, формируют так называемый общественный резерв – лица, которые могут быть привлечены для комплектования и пополнения рядов военных Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, других военных формирований в случае мобилизации,

– объяснил юрист.

То есть человека, который не имеет отсрочки или бронирования могут мобилизовать. Единственным условием в этом случае является Военно-врачебная комиссия, которая определяет пригодность к военной службе. Ведь непригодных мобилизовать не могут.

"Учитывая отсутствие предварительного военной подготовки, таких новобранцев сначала необходимо научить основам военного дела в учебных центрах или на полигонах до того, как они смогут непосредственно приобщиться к боевым действиям", – объяснил Даниил Гончаренко.

Он заверил, что человека без подготовки на передовую бросить не могут. Ведь прежде всего его должны научить владеть оружием, тактической подготовке, основам военного дела.

Кстати, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. В противном случае – возможны последствия. Подробнее читайте по ссылке.