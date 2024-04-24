В то же время согласно законодательству, есть категории мужчин, которые считаются непригодными к военной службе по состоянию здоровья, даже во время общей мобилизации. С какими болезнями не мобилизуют – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Мобилизация по-новому: как будет работать принятый законопроект

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

активный туберкулез легких с выделением микобактерий или при наличии распада легочной ткани; активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации;

тяжелые формы вирусных гепатитов, которые трудно поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем;

болезнь, обусловленную ВИЧ, клиническая стадия IV, с иммунной декомпенсацией.

Новообразования

первичные (вторичные) злокачественные новообразования при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;

злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, настоящая полицитемия, другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных тканей, и миелодиспластический синдром, которые быстро или медленно прогрессируют, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций.

Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с привлечением иммунного механизма

Не будут призывать на военную службу тех, у кого есть анемия, нарушение свертываемости крови, пурпура, геморрагические заболевания, другие болезни крови и кроветворных органов, а также некоторые нарушения иммунной системы, которые быстро прогрессируют и сопровождаются серьезными нарушениями функций.

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

От мобилизации освобождаются лица со всеми заболеваниями щитовидной железы, любыми типами сахарного диабета и другими нарушениями регуляции уровня глюкозы, нарушениями работы других эндокринных желез, а также с проблемами, связанными с чрезмерным или недостаточным питанием и нарушением обмена веществ со значительными отклонениями в их функционировании.

Расстройства психики и поведения

органические, симптоматические (экзогенные) психические расстройства, которые являются резко выраженными и устойчивыми;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ при синдроме зависимости, которые являются резкими и устойчивыми;

шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях;

поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций, расстройства поведения и эмоций в подростковом и зрелом возрасте, которые являются резко выраженными, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;

глубокую и тяжелую умственную отсталость.

Болезни нервной системы

воспалительные болезни центральной нервной системы (все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс) с быстро прогрессирующими и значительными нарушениями функций;

болезни центральной нервной системы (системные атрофии; экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие), которые являются быстро или медленно прогрессирующими со значительными нарушениями функций;

эпилепсию при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

болезни периферической нервной системы (системные атрофии; экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие), которые являются быстро или медленно прогрессирующими со значительными нарушениями функций;

Болезни глаза и придаточного аппарата

болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнение, дегенеративные заболевания), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки; болезни стекловидного тела и глазного яблока; неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей, другие болезни глаза и его придаточного аппарата, которые являются резко выраженными с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах;

отслоение и разрыв сетчатки при любой этиологии на обоих глазах с прогрессирующим снижением зрительных функций и (или) после безуспешного хирургического лечения;

все формы глаукомы в далекозашедшей и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр;

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота, отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже;

Болезни уха и сосцевидного отростка

Также отказывают в мобилизации лицам с глубокими нарушениями слуха, такими как стойкая полная глухота обоими ушами или глухонемота, а также приглушенность на обоих ушах на тяжелом уровне (3-4 степень).

Также отказывают лицам с односторонней глухотой и тяжелой тугоухостью на другом ухе, а также с двусторонней постепенной тяжелой тугоухостью или тугоухостью с поражением центральных частей слухового анализатора, сопровождающейся выраженными признаками, не ограничиваются только влиянием на слух.

Болезни системы кровообращения

некоронарогенные болезни сердца (перикарда, миокарда, эндокарда, клапанного аппарата), легочное сердце и нарушения легочного кровообращения (легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности, болезни легочных сосудов), все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, дегенерацию (дистрофию) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, сопровождающихся сердечной недостаточностью с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии;

гипертонические болезни III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;

ишемическую болезнь сердца (все формы стенокардии, острый и повторный инфаркт миокарда, их осложнения); хроническую ишемическую болезнь сердца (атеросклеротическая болезнь сердца, аневризма сердца, коронарной артерии, последствия хирургических вмешательств на сосудах сердца, имплантации искусственного водителя ритма и другие, сопровождающиеся сердечной недостаточностью) с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии;

цереброваскулярные болезни (субарахноидальное, внутрижелудочковое, внутричерепное (не травматическое) кровоизлияние, транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные им синдромы, инфаркт головного мозга, инсульт (геморрагический, ишемический), его последствия, закупорка, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризма прецеребральных, базилярной, сонной, позвоночной артерий со значительными нарушениями функций;

церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, последствия хирургических вмешательств со значительными нарушениями функций;

болезни артерий, артериол и капилляров (атеросклероз аорты, почечной артерии, артерий конечностей, генерализованный атеросклероз; стеноз или аневризма, расширение или расслоение аорты и других артерий; стенозирующий атеросклероз брахиоцефальных артерий; эмболия и тромбоз аорты и других артерий; болезни периферических сосудов (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит); приобретенный артериовенозный свищ, наследственную гемолитическую телеангиэктазию, неопухолевый невус со значительными нарушениями функций;

болезни вен, лимфатических сосудов и узлов (флебит, тромбофлебит, тромбоз воротной вены, эмболия и тромбоз других вен; варикозное расширение вен нижних конечностей; варикозное расширение вен пищевода, мошонки, яичка, таза, постфлебитический синдром; неспецифический лимфаденит, последствия хирургических вмешательств) со значительными нарушениями функций.

Болезни органов дыхания

стенозы гортани; парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания; тяжелую форму спастической дисфонии;

хронические болезни нижних дыхательных путей (хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь) со значительными нарушениями функции внешнего дыхания;

болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких); хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания (абсцесс легкого и средостения, пиоторакс и другие) со значительными нарушениями функции внешнего дыхания;

тяжелую персистирующую бронхиальную астму.

Болезни органов пищеварения

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие); болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит); другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);

язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз); болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и другие) со значительными нарушениями функций.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Отказывают в мобилизации при наличии некоторых хронических кожных заболеваний, таких как атопический дерматит с выраженными признаками лихенификации кожи, герпетиформный дерматит, рецидивирующий псориаз с широким распространением пятен, а также псориатическая эритродермия.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (пиогенные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера) со значительными нарушениями функций, стойкими и значительными изменениями;

воспалительные полиартропатии (серопозитивный и серонегативный ревматоидный артрит, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра, кристаллические артропатии) со значительными нарушениями функций, стойкими и значительными изменениями;

системные болезни соединительной ткани (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасциит и т.д.) со значительными нарушениями функций, стойкими и значительными изменениями;

анкилозирующий спондилоартрит со значительными нарушениями функций, стойкими и значительными изменениями;

артрозы и другие поражения суставов (полиартроз, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражения надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов) со значительными нарушениями функций;

болезни мягких тканей (болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча) со значительными нарушениями функций;

остеопатии и хондропатии (остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное срастание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета, юношеские остеохондрозы костей (кроме позвоночника), другие остеохондропатии и поражения хряща) со значительными нарушениями функций;

приобретенные деформации и дефекты пальцев кисти и стопы, приобретенные деформации конечностей, приобретенное плоскостопие, фибробластические нарушения со значительными нарушениями функций;

двусторонние ампутационные культи верхних или нижних конечностей на любом уровне; односторонняя ампутационная кукса нижней конечности выше уровня верхней трети голени;

болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвоночных дисков, другие дорсопатии) со значительными нарушениями функций.

Болезни мочеполовой системы

гломерулярные и тубулоинтерстициальные болезни почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии, почечная недостаточность) со значительными нарушениями функций;

обструктивную уропатию и рефлюкс-уропатию (гидронефроз, пионефроз), вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь, другие болезни почки и мочеточника, сморщенная, малая почка, приобретенная киста почки, цистит, болезни мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктуру уретры, другие болезни уретры и мочевыводящей системы со значительными нарушениями функций;

болезни мужских половых органов (гиперплазия простаты, аденома, фиброаденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни простаты, гидроцеле и сперматоцеле, перекручивание яичка, орхит и эпидидимит, мужское бесплодие, чрезмерная крайняя плоть, фимоз и парафимоз, лейкоплакия полового члена, баланопостит и т.д.) со значительными нарушениями функций;

воспалительные болезни органов малого таза у женщин (сальпингит и оофорит, воспалительная болезнь матки, воспалительная болезнь шейки матки, другие воспалительные болезни женских тазовых органов, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы) со значительными нарушениями функций;

невоспалительные болезни женских половых органов (эндометриоз, выпадение половых органов у женщин, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, фолликулярная киста яичника, киста желтого тела, перекручивание яичника и фаллопиевой трубы, гематосальпинкс, полипы женских половых органов, дистопия матки, эрозия и экстропион шейки матки, дисплазия шейки матки, нарушение оварио-менструальной функции, привычный выкидыш, женское бесплодие и т.д.) со значительными нарушениями функций.

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

врожденные пороки развития органов и нервной системы, хромосомные аномалии со значительными нарушениями функций;

травмы органов, конечностей, позвоночника и последствия поражения центральной нервной системы от воздействия внешних факторов со значительными нарушениями функций;

термические и химические ожоги и другие действия внешних факторов со значительными нарушениями функций;

отравление лекарственными средствами, медикаментами и химическими веществами и токсическое действие веществ немедицинского назначения со значительными нарушениями функций.

Другие болезненные проявления