Закон України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" визначає, що громадяни України від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП, поліцейського чи у деяких випадках – представника Держприкордонслужби, пише 24 Канал.

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Чи можуть мобілізувати тих, хто не служив

Юрист юридичної компанії "Приходько та Партнери" Данило Гончаренко розповів, що під час воєнного стану підлягають мобілізації всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Тобто те, що людина не проходила строкову службу, на це не впливає.

Особи, які не проходили строкову військову службу, формують так званий громадський резерв – особи, які можуть бути залучені для комплектування та поповнення рядів військових Збройних Сил України, Національної гвардії, інших військових формувань у разі мобілізації,

– пояснив юрист.

Тобто людину, яка не має відстрочки чи бронювання можуть мобілізувати. Єдиною умовою у цьому випадку є Військово-лікарська комісія, яка визначає придатність до військової служби. Адже непридатних мобілізувати не можуть.

"Зважаючи на відсутність попереднього військового вишколу, таких новобранців спершу необхідно навчити основам військової справи в навчальних центрах чи на полігонах до того, як вони зможуть безпосередньо долучитися до бойових дій", – пояснив Данило Гончаренко..

Він запевнив, що людину без підготовки на передову кинути не можуть. Адже перш за все її мають навчити володіти зброєю, тактичній підготовці, основам військової справи.

До речі, всі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років мають оновити військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. У протилежному випадку – можливі наслідки. Детальніше читайте за посиланням.